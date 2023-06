Tragico incidente di una promessa del calcio italiano

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 06/07/2023 alle 13:13 CEST Anwar Megbli, attaccante del Livorno, è morto lunedì in ospedale dopo unIl giocatore di 18 anni stava guidando sul retro del motorino di un amico quando si è scontrato con un’auto Ilè in lutto dopo la morte di una delle sue più brillanti promesse in seguito a unstradale. anwar megbliche era un cittadino livornese, è morto lunedì in ospedale dopo ildel Sabato di notte quando l’attaccante, 18 anni, che viaggiava sul retro del motorino di un amico, si è scontrato con un’auto. Un elicottero lo ha portato in ospedale. cisanello di Pisa, ma i medici non sono riusciti a salvare l’adolescente. I ...