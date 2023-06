“Urinano nei cortili” | “Scacciati dai portinai con il soffiatore d’aria” | abitanti di Via Asiago furiosi con i fan di Fiorello

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il giorno x è già segnato in rosso sul calendario: venerdì 9 giugno. Tra quattro giorni esatti finisce la prima clamorosa stagione di Viva Rai2!, il varietà ditravestito da morning show. Balletti, musica live, grandi ospiti, gag virali, performance di alto livello come non se ne vedevano da anni in tv. Insomma, tutto bello, anzi, bellissimo, con lo showman che gongola per gli ascolti clamorosi – ma glissa (per ora) sul sì definitivo rispetto al bis – e l’ad Rai Roberto Sergio che punta a chiudere il rinnovo in tempi rapidissimi. Tutto bello, anzi, bellissimo. Ma sul glass/studio incombe una spada di Damocle: la protesta dei residenti di via, quartiere Della Vittoria, che non ne possono più del rumore, minacciano da mesi proteste e ora persino di chiedere i danni alla Rai. Niente di nuovo sotto il sole di via...