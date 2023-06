Stefano De Martino insieme ad Emma in tv | “Lei è scappata via”

Leggi su biccy

(Di lunedì 5 giugno 2023) Come annunciato una settimana fa, ieri seraDeha ritrovato la sua ex fidanzataad un evento importante. Dallo stadio Diego Armando Maradona è andata in onda su Rai Due la festa per lo scudetto dal Napoli. Oltre a Nino D’Angelo, Clementino, Stash e Gigi D’Alessio, anche la Marrone si è esibita e l’ha fatto sulle note di Napule è di Pino Daniele. Sui social erano in molti ad aspettare un’interazione tra il conduttore e la sua ex, che però non è mai arrivata. A differenza delle chiacchiere cheha scambiato con altri artisti, con la Marrone non c’è stato nulla. Appenaha finito di cantare ha gridato: “Grazie, grazie, forza Napoli sempre“.ha urlato il nome della cantante, ma quando lui si è avvicinato, lei era già uscita di scena. Il ...