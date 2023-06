Calcio | Tare al Tg1 | ' lascio la Lazio dopo 18 anni è stata un' avventura intensa'

(Di lunedì 5 giugno 2023) Roma, 5 giu. - (Adnkronos) - Iglilascia la18. L'annuncio al Tg1. "18la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della S.S.terminerà. È da tempo che ho maturato questa scelta, ma ho aspettato per il bene delladi raggiungere il traguardo della Champions League, consapevole di aver costruito una squadra forte, con calciatori straordinari predisposti per ottenere questo obiettivo", ha spiegato. "Èuna lunga efatta di gioie, sconfitte e di trofei. Non smetterò mai di ringraziare il presidente Lotito per l'opportunità che mi ha dato, i tifosi biancocelesti che mi sono entrati nel cuore, il club con tutti i ...

Si è conclusa la stagione regolare di Serie A e ilinternazionale è in procinto di eleggere la 'Regina d'Europa' e la vincitrice della ... dopo il colpaccio rossoblu al Tardini firmato) il ...Qualche difficoltà nel primo tempo, poi ecco che nella ripresa si sfrutta ilpiazzato per ... Adesso, se Lotito vorrà e sepotrà proseguire, si può continuare ad alzare l'asticella: in caso ...NotizieNapoli - Chi per il dopo Spalletti Per Stefano Impallomeni , ex calciatore intervenuto ai ... ci sarebbe un nome adatto: 'Se ne parla tanto, Fedele ha parlato dell'arrivo die ...

Calcio: Tare al Tg1, 'lascio la Lazio dopo 18 anni è stata un ... Il Dubbio

Roma, 5 giu. – (Adnkronos) – Igli Tare lascia la Lazio dopo 18 anni. L’annuncio al Tg1. “Dopo 18 anni la mia bellissima esperienza da direttore sportivo della S.S. Lazio terminerà. È da tempo che ho m ...La partita si giocherà domenica 11 giugno. Quattro le ipotesi sulle città e sugli stadi che la potrebbero ospitare: Udine, Firenze, Lecce e Reggio Emilia ...