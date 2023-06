(Di sabato 3 giugno 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 06/03/2023 alle 18:16 CEST Il ‘gigante svedese’ chiuderà domenica a San Siro la tappa rossonera L’idea del 42enne attaccante sarebbe quella di continuare la sua carriera in Italia, e il Monza sarebbe il posto migliore per prendereSan Sirò si veste a festa per salutare una delle sue più grandi leggende,Ibrahimović, che risolve il contratto con lui ACE chiuderà il suo stage con la squadra rossonera questa domenica nell’ultimo appuntamento di Serie A 22/23. Pioli non potrà contare sul ‘gigante svedese’ per quest’ultima partita, a causa di un infortunio, ma questo non impedirà ai fan di rendere omaggio a uno dei loro giocatori più emblematici. Infatti i poster con cui accoglieranno Ibrahimović Corrono già ...

Il calciatore esperto, chiamato a raccogliere l'eredità di, è stato già individuato e porta il nome di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco, che lo scorso 19 aprile ha compiuto ...E' terminata la storia die il Milan. L'attaccante svedese, falcidiato quest'anno dagli infortuni, saluterà i tifosi rossoneri domani sera al termine della partita con il Verona, ultima di campionato, fa ...Il tecnico del Milan: 'Fatto grande Champions, in campionato potevamo arrivare secondi' Milano, 3 giu. 'Innanzitutto devo dire che mi dispiace chenon sia riuscito a essere a disposizione per domani, ci abbiamo provato e ci ha provato: non è in condizioni di scendere in campo'. ...

Zlatan Ibrahimovic dirà addio alla maglia rossonera, con la quale ha vinto due scudetti in epoche diverse, al termine della sfida col Verona. I suoi numeri: 93 gol in 163 presenze. La paura di smetter ...Le ultime sui movimenti in attacco da parte del Milan, che domani saluterà il giocatore svedese. Il punto della situazione Zlatan Ibrahimovic e il Milan si separano. L’annuncio ufficiale è arrivato ne ...