(Di martedì 30 maggio 2023) Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, nel milanese, seconda superiore del liceo scientifico, prima ora con la docente 51enne di Italiano e Storia Elisabetta Condò: la lezione comincia con un compito sui first appeared on il manifesto.

Un piccolo arsenale da assalto che ilsi è procacciato, ha custodito insieme ai libri e ... è stato portato nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Carlo di: oggi la Procura dei ...E' lunedì mattina e occorre già aggiornare il bollettino di guerra dal fronte scolastico . Uno studentedell'istituto Alessandrini di Abbiategrasso, in provincia di, ha minacciato una sua docente, poi l'ha ferita con un coltello e infine si è asserragliato in un'aula con alcuni compagni,...Sono sconvolti i compagni di classe delche questa mattina ha accoltellato - ferendola - la sua professoressa all'Ilis Alessandrini di Abbiategrasso , in provincia di. La docente, come riporta il Corriere della Sera che ha ...

Milano, sedicenne accoltella l’insegnante in classe Il Manifesto

Il sedicenne estrae un pugnale con una lama di 30 centimetri ... Lo studente, che si è autoinferto delle ferite, è stato portato in neuropsichiatria al San Paolo di Milano. IL MINISTRO Valditara ieri ...Gli allievi dell’Alessandrini: “Quando la nostra insegnante ci ha detto che c’era un ragazzo armato non volevamo crederci ...