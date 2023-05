Buon compleanno Piero Chiambretti | Giuseppe di Bella…

(Di martedì 30 maggio 2023) …Valentina Vignali, Luigi Locatelli, Maresa Gallo, Sergio Vento, Aldo Brancher, Erick Thohir, Claudio Pasqualin, Patrizia Maestri, Carlo Turati, Gianrico Carofiglio, Alberto Pagani, Marco Reguzzoni, Enrico Silvestrin, Marco da Villa, Giulia Grillo, Christian Bucchi, Pasquale Schiattarella, Libor Kozak, Michele Santucci, Alessandro Giannessi, Luca Frigo, Maria Messner… Oggi 30 maggio compiono gli anni:di Bella, oncologo; Manlio Bertolin, ex calciatore; Luigi Locatelli, giornalista; Maresa Gallo, attrice, doppiatrice; Valentino Gasparella, ex ciclista; Giordano Mattavelli, ex calciatore; Edoardo Torricella, attore, regista; Giovanni Lunardi, fotografo; Pieraldo Ferrante, attore, doppiatore; Sergio Vento, diplomatico; Graziano Girardi, politico; Angelo Romero, baritono; Gian Carlo di Vizia, politico; Alessandro Finazzi Agrò, docente; Gianluigi Rossi, storico; ...

...da Tritone in questo adattamento in carne ed ossa non viene presentata come regalo di, ... morta per colpa degli umani che Re Tritone non riesce quindi a vedere diocchio. Tutte queste ...amore mio", ha scritto la Stefanenko sul suo profilo Instagram a corredo di una carrellata di foto che ripercorrono il loro amore. Un amore longevo e mai sfiorato dal gossip: una ...GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti CinemaKeanu Reeves: i suoi personaggi migliori. FOTO Nato a Beirut il 2 ...

Cecilia Gasdia: «Buon compleanno Arena. Per festeggiare la centesima edizione un cartellone straordinario» Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Grande festa a palazzo Orsetti per Angela Francesconi, che oggi compie cento anni. Un compleanno ‘speciale’ che la centenario ha celebrato andando a trovare, insieme alla famiglia, il primo cittadino ...