Le pagelle di Sudtirol-Bari 1-0 | primo atto agli altoatesini

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 29 maggio 2023) Termina 1-0 per ill’andata della prima semifinale play-off di Serie B contro il. Una partita tesa, bloccata e priva di emozioni, decisa soltanto nel finale dal colpo di testa vincente di Matteo Rover che fa esplodere il “Druso“. Dopo la vittoria di misura ai danni della Reggina nel turno precedente, gli uomini di Bisoli escono dal campo con un altro successo per 1-0 dando speranze in vista del ritorno. Troppo passivo invece l’atteggiamento di unincapace di rendersi pericoloso. I galletti tentano una gestione del match in vista del doppio confronto provando a mantenere il pareggio, ma la beffa è servita al 92?. Ora servirà una vittoria e un “San Nicola” da tutto esaurito per centrare il passaggio in finale il prossimo 2 giugno. Ecco ledi. Le ...