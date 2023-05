Tecnologie per un dolce dormire

Leggi su panorama

(Di domenica 28 maggio 2023) Solo metà degli italiani riposa le 7-8 ore necessarie (e il problema si è acuito dopo la pandemia). Ma prima di ricorrere ai farmaci, conviene affidarsi a una serie di dispositivi «intelligenti» che migliorano durata e qualità del sonno. Il (buon) sonno fa vivere meglio: ripara i tessuti, mantiene giovane il sistema cardiocircolatorio, favorisce la capacità di fissare i ricordi. Ma per un riposo davvero soddisfacente, tutti i meccanismi di regolazione devono lavorare in armonia. «A controllare il sonno è il nostro cervello che viene ritmato da una serie di condizionamenti esterni, come la sveglia obbligata, l’esposizione alla luce, l’orario dei pasti e l’attività fisica. Dopo la pandemia, però, il nostro sonno ha perso di qualità» afferma Carolina Lombardi, responsabile Servizio di medicina del sonno all’ospedale San Luca e del Centro Auxologico di Milano. Una recente ricerca condotta ...