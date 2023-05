Roland Garros 2023 | Arnaldi | “L’esperienza acquisita mi sta aiutando | ora ho più convinzione”

Leggi su sportface

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo aver battuto Daniel Elahi Galan e aver ottenuto l’accesso al secondo turno del, Matteoha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Sinceramente ero partito un po’ teso – ha esordito il tennista ligure –: prima volta che giocavo il main draw in uno Slam, ho fatto tanti errori inizialmente e non riuscivo a giocare come come so e come avrei voluto fare.dell’ultimo periodo, tuttavia, mi ha aiutato a restare tranquillo e sapevo che in qualche modo sarei entrato in partita, anche il giocare 3 set su 5 ti dà molto più tempo per rimediare. Io ci sono riuscito a partire dal secondo set, poi quando sono quando sono entrato in partita ho fatto la differenza”. Si tratta di una vera e proprio rivincita per l’azzurro, dal momento che fu proprio Galan a impedire ad ...