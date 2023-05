Omicidio a Cassino | la vittima e' una donna dominicana di 34 anni

(Di domenica 28 maggio 2023) Il cadavere di unadi origini dominicane di 34e' stato trovato in un appartamento di via Pascoli anel pomeriggio di oggi. Sul corpo sono presenti diverse ferite inferte da un'arma ...

Il cadavere di una donna di origini dominicane di 34 anni e' stato trovato in un appartamento di via Pascoli anel pomeriggio di oggi. Sul corpo sono presenti diverse ferite inferte da un'arma da taglio. A scoprire il cadavere e' stato un vicino di casa, suo connazionale: al mattino e' passato davanti ...Il gup di Lanciano (Chieti), Giovanni Nappi , ha condannato percolposo e violazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro di Renato Di Carlo , 59 anni, di(Frosinone), ...Si era trasferita ada non oltre un mese Yirelis Pena Santana, la donna di 34 anni trovata morta in casa con diverse coltellate, con una letale al collo. Dal primo esame esterno svolto dal medico legale nella ...

Brutale omicidio a Cassino, ecco chi è la giovane vittima FrosinoneToday

Uccisa dentro casa con almeno 12 coltellate: una giovane donna di 34 anni, di origini dominicane, nel primo pomeriggio di ieri è stata rinvenuta in una pozza di sangue ...Il cadavere di una donna di origini dominicane di 34 anni e' stato trovato in un appartamento di via Pascoli a Cassino nel pomeriggio di oggi.