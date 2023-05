(Di domenica 28 maggio 2023)didasono stati esplosi la scorsa notte a, nel quartiere. Sul posto, in via della Liguria, sono intervenuti i carabinieri della stazione di...

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte a, nel quartiere Secondigliano . Sul posto, in via della Liguria, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Secondigliano allertati dal 112; i militari hanno trovato e sequestrato 13 ...... più probabile tra un paio di settimane, quando il numero uno delavrà sciolto il nodo allenatore. Allegri ha apprezzato la chiamata di John Elkann dopo la disfatta di Empoli ("Ha voluto...... nel format della SSCquesta volta c'è Gianluca Gaetano che racconta il suo primo gol in Serie A: "Gol con l'Inter Avevo buone sensazioni, me lo sentivo che sarei entrato. Potevogol ...

Napoli, far west a Secondigliano: colpi d'arma da fuoco e auto incendiata, s'indaga ilmattino.it

Napoli, 28 mag. - (Adnkronos) - Una lite tra giovanissimi è sfociata in un accoltellamento ieri sera a Napoli, in una delle zone maggiormente frequentate dalla "movida". Vittima del ferimento un ragaz ...Il club azzurro è in attesa della decisione del tecnico spagnolo per cominciare la costruzione del dopo Spalletti. Italiano e Motta le alternative ...