Gasperini sul futuro | “È il momento di andare? Valuteremo con la società”

(Di sabato 27 maggio 2023) La sconfitta per 3-2 contro l’Inter mette fine alla rincorsa Champions League dell’Atalanta, ora matematicamente impossibilitata ad entrare tra le prime quattro del campionato. “Due gol in tre minuti non ci era mai successo”, ha detto Gian Pieroin conferenza stampa, “l’Inter aveva adrenalina dopo la vittoria in Coppa e ha indirizzato la partita, ha fatto cose che non siamo riusciti a reggere, per quanto ci siamo proposti. Poi abbiamo preso le misure giuste e abbiamo costruito una buona gara. Coi cambi non siamo mai riusciti ad accelerare e questo è un po’ il nostro cruccio. Anche se questa squadra ha un cuore enorme e non muore mai”. “Non abbiamo fatto tanti punti con le big, possiamo arrivare ancora in Europa League, ho tanta riconoscenza verso questo gruppo”, ha aggiunto. “Mancano 90 minuti e dipende solo da noiin Europa League, ...