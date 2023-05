Neuralink | ok per test impianti cerebrali sugli umani

'Ora siamo fiduciosi che il dispositivo disia prontol'uomo, quindi la tempistica dipende dal processo di approvazione della Fda', aveva dichiarato alla fine di novembre su Twitter un ..."Ora siamo fiduciosi che il dispositivo disia prontol'uomo, quindi la tempistica dipende dal processo di approvazione della Fda", aveva dichiarato alla fine di novembre su Twitter un ......- updi Elon Musk ha annunciato di aver ottenuto dalla Fda (Food and Drug Administration, l'ente regolatorio statunitense in tema di salute pubblica) l'autorizzazione ad avviare i test...

Usa, Fda approva sperimentazione umana per chip Neuralink di Musk la Repubblica

Neuralink ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione dalle autorità di regolamentazione statunitensi per testare i suoi impianti cerebrali nelle persone. La start up di Elon Musk ha affermato che l ...Neuralink ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione dalle autorità di regolamentazione statunitensi per testare i suoi impianti cerebrali nelle persone. La start-up di Elon Musk ha affermato che l ...