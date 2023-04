Roma-Sampdoria oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di domenica 2 aprile 2023) Nella giornata di, domenica 2 aprile, laA proseguirà spedita il proprio cammino e tra le diverse partite ci saràalle ore 18.00. Da ieri si è ripartiti con le gare della massimaitaliana valide per la 28esima giornata. Dopo la lunga sosta dovuta agli impegni delle Nazionali, sono già scese in campo: Cremonese-Atalanta, Inter-Fiorentina e Juventus-Verona. Nella prima sfida, quella dello Zini, la Dea di Gasperini ha avuto la meglio riuscendo a imporsi per 1-3 e rimanendo dunque aggrappata alla zona Champions League. Per i grigiorossi sempre più probabile il ritorno in B. Durante la fascia pomeridiana è stato il momento sia della Beneamata che della Viola. Proprio il club toscano ha portato a casa 3 punti vincendo di misura a San Siro. Anche la Juventus, e sempre per 1-0, ...