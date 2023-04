Primavera | playoff con la Pro Vercelli

Leggi su seriea24

(Di domenica 2 aprile 2023) Sarà la Prol’avversario del Modena di Paolo Mandelli neidel girone A del3. Andata in trasferta sabato 15 aprile, ritorno a Bomporto il 22 aprile. Questa la sentenza dell’ultima giornata della regalar season che ha visto i gialloblù sconfitti 2-0 dalla Vis Pesaro, che ha raggiunto all’ultimo tuffo la salvezza grazie alle reti di Aniceto (51’) e Di Meglio (65’). Il Modena terzo era e terzo rimane dopo gli ultimi 90 minuti della prima fase. La qualificazione non è mai stata in dubbio ed è stata raggiunta alle spalle del Renate (direttamente in finale) e del SudTirol (che negli spareggi se la vedrà col Piacenza). Resta fuori daiil Lecco, giocheranno per la salvezza Lucchese e Olbia. La squadra di Mandelli ha chiuso la regolar season con 41 punti: 13 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte ...