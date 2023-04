Perseguita l’ex moglie e aggredisce la Polizia (Di domenica 2 aprile 2023) presso la casa degli ex suoceri, alla richiesta di documenti al momento dell’identificazione . Un’altra triste storia di stalking verificatasi ieri sera a Napoli. A rendercene conto una comunicazione della Questura di Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale i loro colleghi del Commissariato Montecalvario erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In viale Dohrn a Napoli, una donna visibilmente agitata e in compagnia delle figlie li ha avvicinati. Ha raccontato loro che il suo ex marito poco prima l’aveva minacciata di morte telefonicamente. La pretesa dell’uomo era quella di vedere le bambine. Davanti a tale circostanza i poliziotti hanno accompagnato la donna presso gli uffici della questura per sporgere denuncia in merito a quanto accaduto. Poco dopo, su disposizione la Centrale Operativa, gli operatori hanno raggiunto l’abitazione dei ... Leggi su puntomagazine (Di domenica 2 aprile 2023) presso la casa degli ex suoceri, alla richiesta di documenti al momento dell’identificazione . Un’altra triste storia di stalking verificatasi ieri sera a Napoli. A rendercene conto una comunicazione della Questura di Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale i loro colleghi del Commissariato Montecalvario erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In viale Dohrn a Napoli, una donna visibilmente agitata e in compagnia delle figlie li ha avvicinati. Ha raccontato loro che il suo ex marito poco prima l’aveva minacciata di morte telefonicamente. La pretesa dell’uomo era quella di vedere le bambine. Davanti a tale circostanza i poliziotti hanno accompagnato la donna presso gli uffici della questura per sporgere denuncia in merito a quanto accaduto. Poco dopo, su disposizione la Centrale Operativa, gli operatori hanno raggiunto l’abitazione dei ...

