Lecce | Baroni | 'Giochiamo con la testa | vi dico la mia sulla quota salvezza'

(Di domenica 2 aprile 2023) Il tecnico delMarcoha parlato in conferenza stampa in vista del prossimo match contro l’Empoli in programma lunedì...

'Oggi abbiamo fatto un bel lavoro, i ragazzi stanno bene. Qualche dubbio c'è, ma chi giocherà non sbaglierà'. Lo ha detto il tecnico delMarcoin vista del prossimo match contro l'Empoli in programma lunedì pomeriggio al Castellani. Tanti i giocatori giallorossi protagonisti in nazionale, come Gendrey, fresco di esordio ...Le probabili formazioni Sport [ 02/04/2023 ] Ila Empoli.: 'Ci batteremo come sappiamo' Sport [ 02/04/2023 ] 'Di sana e robusta Costituzione': in scena il magistrato attore e il figlio ...QUI- Indisponibili Dermaku e Pongracic.dovrebbe rispondere con un modulo 4 - 3 - 3. Quindi, Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Baschirotto e Tuia e sulle ...

Lecce, Baroni: “Empoli Abbiamo lavorato sodo e siamo pronti” ItaSportPress

Terminata la sosta, il Lecce torna in campo. I gialloblu avevano chiuso il campionato prima della pausa nazionali con la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina, e più in generale con 4 ko consecuti ...L'allenatore del Lecce ha presentato la sfida di domani in casa dell'Empoli in cui entrambe le squadre cercherannodi tornare a far muovere la classifica. LECCE – Come reagirà il Lecce alla sosta ed al ...