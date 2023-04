Erika Lemay: «Io mi salvo da sola» (Di domenica 2 aprile 2023) Un brutto incidente poteva troncare la carriera della ballerina aerea Erika Lemay e costringerla a vivere di ricordi. Lei non si è mai arresa, si è rialzata ed è rinata, inventando persino nuove imprese. Storia di una perfezionista che ha una sola paura: una «vita tiepida» Leggi su vanityfair (Di domenica 2 aprile 2023) Un brutto incidente poteva troncare la carriera della ballerina aereae costringerla a vivere di ricordi. Lei non si è mai arresa, si è rialzata ed è rinata, inventando persino nuove imprese. Storia di una perfezionista che ha unapaura: una «vita tiepida»

Erika Lemay: "Io mi salvo da sola"

Questo articolo su Erika Lemay è pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair in edicola fino al 4 aprile 2023

Come una stella cadente che precipita, Erika Lemay non ha fatto rumore quando è caduta da due metri d'altezza. Un brutto incidente poteva troncare la carriera della ballerina aerea Erika Lemay e costringerla a vivere di ricordi. Lei non si è mai arresa, si è rialzata ed è rinata, inventando persino nuove imprese. Storia di una perfezionista che ha una sola paura: una «vita tiepida»