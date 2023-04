Che tempo che fa con Fabio Fazio: anticipazioni e ospiti del programma di Rai 3 (Di domenica 2 aprile 2023) Questa serai su Rai3 alle 20.00 nuovo appuntamento con " Che tempo Che Fa" di Fabio Fazio, programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa ... Leggi su globalist (Di domenica 2 aprile 2023) Questa serai su Rai3 alle 20.00 nuovo appuntamento con " CheChe Fa" direalizzato da Rai Cultura in collaborazione con l'OFFicina, con Luciana Littizzetto, Filippa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : L'impressione è che dopo i processi sulle 'manovre stipendi' e sui 'club amici' per cui lui 'faceva il mercato da u… - ASRomaFemminile : ?? @EmilieHaavi: “Era tanto tempo che non segnavo, è bello tornare al gol, è stata un po’ una liberazione” ??… - marifcinter : #Mkhitaryan: 'Manca il gol. Oggi nel primo tempo potevamo farne 3-4 e vincere la partita. Mi sento responsabile per… - BegaKetty : @GrandeFratello Nikita non perdere tempo con persone che non meritano neanche una tua parola da quanto sono meschine - AnonymaticaSRL : @tenniscrochet Sto per bloccare le risposte, non ho tempo per star dietro a quelli che la domenica sono a segarsi sul letto -