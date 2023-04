Serra | dopo il caso Mourinho espelle un altro tecnico | furia Vanoli 

(Di sabato 1 aprile 2023) Venezia - Como, scoppia di nuovo il caos con l'arbitro. Il direttore di gara di Torino, che era tornato a dirigere una partitail deferimento per ilavvenuto in Cremonese - ...

Venezia - Como, scoppia di nuovo il caos con l'arbitro. Il direttore di gara di Torino, che era tornato a dirigere una partita dopo il deferimento per il caso Mourinho avvenuto in Cremonese - Roma, ha espulso per doppia ammonizione il tecnico dei ... Ancora una volta protagonista suo malgrado l'arbitro Marco Serra di Torino, che dopo le recenti vicende in Cremonese - Roma con Mourinho, fatti per i quali è stato addirittura deferito, tornato a fischiare in Venezia - Como di Serie B ha espulso l'allenatore ...

In Venezia-Como l'arbitro Serra espelle Paolo Vanoli: reazione alla Mourinho per l'allenatore arancioneroverde ...L'allenatore della squadra di casa è stato allontanato per doppia ammonizione in Venezia-Como: i suoi collaboratori lo hanno dovuto trattenere per evitare il peggio ...