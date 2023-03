Pene severe per i «forestierismi» (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la minaccia di spezzare i remi agli scafisti in tutto il globo terracqueo, il governo lancia una nuova crociata: spezzare le reni ai forestierismi che hanno varcato i confini. first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo la minaccia di spezzare i remi agli scafisti in tutto il globo terracqueo, il governo lancia una nuova crociata: spezzare le reni aiche hanno varcato i confini. first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Con la proposta di legge di #FratellidItalia arriva la stretta contro chi occupa abusivamente la proprietà altrui… - ultimora_pol : #FdI: “Con la nostra pdl arriva la stretta contro chi occupa abusivamente la proprietà altrui, con pene più severe.… - annamariamoscar : RT @pierocalaciura: @annamariamoscar Per queste persone se cosi si possono chiamare non ho pietà poi secondo me sono esseri inutili per la… - pierocalaciura : @annamariamoscar Per queste persone se cosi si possono chiamare non ho pietà poi secondo me sono esseri inutili per… - mariocavallaro : E' fatto assoluto divieto di portare il colletto della camicia nera inamidato. Achille Starace Pronto un DDL con p… -