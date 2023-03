NAPOLI, UFFICIALE: INFORTUNIO PER OSIMHEN, C’E’ LESIONE ALL’ADDUTTORE | Primapagina (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 23:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Arrivano notizie pessime da Castel Volturno per il NAPOLI. Si ferma, infatti, Victor OSIMHEN causa INFORTUNIO, rientrato ieri dopo gli impegni con la sua Nigeria. Una notizia che non ci voleva proprio in questo momento, visto il mese importantissimo che dovrà affrontare la squadra di Luciano Spalletti. OSIMHEN salterà sicuramente il match di domenica contro il Milan in campionato e sarà valutato la prossima settimana, ma è a rischio anche per la doppia sfida di Champions, sempre contro i rossoneri, in programma il 12 e il 18 aprile. IL COMUNICATO – La SSC NAPOLI ?ha comunicato tramite il proprio sito UFFICIALE le condizioni del centravanti ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 aprile 2023) 2023-03-31 23:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Arrivano notizie pessime da Castel Volturno per il. Si ferma, infatti, Victorcausa, rientrato ieri dopo gli impegni con la sua Nigeria. Una notizia che non ci voleva proprio in questo momento, visto il mese importantissimo che dovrà affrontare la squadra di Luciano Spalletti.salterà sicuramente il match di domenica contro il Milan in campionato e sarà valutato la prossima settimana, ma è a rischio anche per la doppia sfida di Champions, sempre contro i rossoneri, in programma il 12 e il 18 aprile. IL COMUNICATO – La SSC?ha comunicato tramite il proprio sitole condizioni del centravanti ...

