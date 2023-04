(Di sabato 1 aprile 2023)prenderà ildinella prossima stagione televisiva? Questo rumor – sempre più insistente – è trapelato un paio di settimane fa con le nuove nomine Rai. Ecco cosa scrivevo lo scorso 23 marzo: “Sembrerebbero essere sempre più insistenti, purtroppo, le voci che vedrebbero la chiusura di Oggi è Un Altro Giorno diche tuttavia non resterebbe senza programmi. Secondo quanto riportato da Blogo la conduttrice potrebbe traslocare nello slot della domenica pomeriggio dopo Mara Venier, prendendo ildi Da Noi A Ruota Libera di Francesca Fialdini. Otterrebbe una grande promozioneche passerebbe con le nuove nomine Rai dalla conduzione di Mezzogiorno in Famiglia al ...

Monica Setta al posto di Serena Bortone? Tensione fra le due - gaetano19762010 : @vitaparanoia04 Sì, ma ora arriveranno Pino Insegno, Massimo Giletti,Monica Setta, Incoronata Boccia,Elisa Isoardi,etc ,etc,....

Secondo il settimanale Oggi a firma di Alberto Dandolo sarà proprio Timperi attuale conduttore di 'Uno Mattina in Famiglia' cone Ingrid Muccitelli a sostituire Serena Bortone nel ...... dal prossimo settembre, infatti, al suo posto potrebbe arrivare il conduttore Tiberio Timperi, ma si era vociferato anche di un papabile arrivo di. Confermatissima, invece, la ...In estate le prime manovre: nuovi titoli per(Lega), Laura Tecce (Fratelli d'Italia) e Nunzia De Girolamo, ex ministra legata al centrodestra e moglie del democratico Boccia, per lei la ...

Rai2: Monica Setta verso la conduzione di "Storie di Donne al Bivio" PPN - Prima Pagina News

