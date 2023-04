L' airbag anti-valanga è utile ma non assicura la salvezza 

Leggi su agi

(Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Lo zainodaè nato nel 1985 ed è un'attrezzatura di emergenza che può aumentare le probabilità di sopravvivenza se si viene travolti da una massa di neve o ghiaccio. Proprio quello che è accaduto sabato nell'incidente in Norvegia in cui è morto uno scialpinista vicentino ma almeno due compagni di escursione sono rimasti illesi grazie a questa attrezzatura. "L'è uno strumento di ultima generazione, sicuramente di sopravvivenza ma non garsce la vita", spiega all'AGI Giorgio Gajer, presidente di lungo corso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Alto Adige. "Lo zaino è ingombrante, è costoso che non tutti possono permetterselo, aumenta la possibilità di non essere sepolto ma non può sostituire l'attrezzatura di autosoccorso", avverte. "Lo zaino è uno strumento con ...