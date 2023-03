La Turchia vota sì: Helsinki entra nella Nato (Di sabato 1 aprile 2023) «Non finiremo come la Svezia». Sembra questo l’argomento più gettoNato nel dibattito politico in Finlandia in vista delle elezioni di domani. Ad agitarlo, come spauracchio o rassicurazione, sono sia la first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 1 aprile 2023) «Non finiremo come la Svezia». Sembra questo l’argomento più gettonel dibattito politico in Finlandia in vista delle elezioni di domani. Ad agitarlo, come spauracchio o rassicurazione, sono sia la first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TarassFeett : RT @euronewsit: La Turchia ha dato l'ok alla Finlandia per entrare nella Nato. Il Parlamento vota all'unanimità, ora Helsinki dovrà solo su… - voceditalia : La Turchia vota per l’adesione della Finlandia alla Nato - euronewsit : La Turchia ha dato l'ok alla Finlandia per entrare nella Nato. Il Parlamento vota all'unanimità, ora Helsinki dovrà… - givanrm : La Turchia ha dato l'ok alla Finlandia per entrare nella Nato. Il Parlamento vota all'unanimità, ora Helsinki dovrà… - hiboss_hiboss : @hidekitojo1234 @gildacana Ti lascio anche un pensierino: fra poco si vota in Turchia ed Erdogan e soci sembra non… -