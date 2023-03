Botte all’ex compagna davanti al figlioletto: a processo il pugile Nino La Rocca (Di venerdì 31 marzo 2023) È finito a processo per aver picchiato l’ex compagna davanti al figlioletto. Si tratta del pugile Nino La Rocca che deve rispondere davanti al giudice dell’accusa di lesioni. Ieri è stata celebrata un’altra udienza a carico del campione dei pesi welter del 1989, finito a processo per essere stato denunciato da un amico di famiglia, chiamato a intervenire dalla vittima dell’aggressione il 19 settembre del 2018. Il testimone ha raccontato in aula quello che successe Il testimone ha raccontato di essere intervenuto su richiesta della donna, anche lei ex pugile, che gli ha riferito di essere stata presa al collo dal pugile che, intanto, stava rompendo tutto in casa. A sostegno di quanto gli stava riferendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 31 marzo 2023) È finito aper aver picchiato l’exal. Si tratta delLache deve rispondereal giudice dell’accusa di lesioni. Ieri è stata celebrata un’altra udienza a carico del campione dei pesi welter del 1989, finito aper essere stato denunciato da un amico di famiglia, chiamato a intervenire dalla vittima dell’aggressione il 19 settembre del 2018. Il testimone ha raccontato in aula quello che successe Il testimone ha raccontato di essere intervenuto su richiesta della donna, anche lei ex, che gli ha riferito di essere stata presa al collo dalche, intanto, stava rompendo tutto in casa. A sostegno di quanto gli stava riferendo ...

