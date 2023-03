Como, Cerri: «L’anno prossimo sarò riscattato» (Di giovedì 30 marzo 2023) Como, le parole di Cerri: « Il campionato di Serie B è particolare, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo farli sognare» Il centravanti del Como Alberto Cerri ha parlato ai microfoni di DAZN, parlando della stagione dei lariani e del suo futuro. Di seguito le sue parole. «Abbiamo fatto bene nelle ultime gare, ma dobbiamo vivere con equilibrio e pensare prima a coprirci le spalle, pensando prima a raggiungere la salvezza. Il campionato di Serie B è particolare, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo farli sognare, ma vivendola da dentro bisogna avere la capacità di dire che se a Venezia non andrà bene, non vuol dire che la stagione sta andando male. Mister Longo è stato bravo a portarci allo stato atletico attuale, così come nella gestione della squadra in sé. Abbiamo un organico importante e non è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023), le parole di: « Il campionato di Serie B è particolare, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo farli sognare» Il centravanti delAlbertoha parlato ai microfoni di DAZN, parlando della stagione dei lariani e del suo futuro. Di seguito le sue parole. «Abbiamo fatto bene nelle ultime gare, ma dobbiamo vivere con equilibrio e pensare prima a coprirci le spalle, pensando prima a raggiungere la salvezza. Il campionato di Serie B è particolare, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo farli sognare, ma vivendola da dentro bisogna avere la capacità di dire che se a Venezia non andrà bene, non vuol dire che la stagione sta andando male. Mister Longo è stato bravo a portarci allo stato atletico attuale, così come nella gestione della squadra in sé. Abbiamo un organico importante e non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Como, Cerri: «L’anno prossimo sarò riscattato» - WiAnselmo : RT @Mediagol: Venezia-Como, Cerri: “Cagliari vuole la Serie A. Accordo per il riscatto? La verità” - Mediagol : Venezia-Como, Cerri: “Cagliari vuole la Serie A. Accordo per il riscatto? La verità” - psb_original : Como, Cerri: 'Pensiamo a raggiungere la salvezza. Futuro? Ho un accordo ufficioso con la società' #SerieB - sportli26181512 : #Cerri: '#Juve? Non pensavo nemmeno di andare in ritiro...': Le parole dell'attaccante del Como sul suo trasferimen… -