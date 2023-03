Che fine hanno fatto le curve ed i distinti di Napoli-Milan? (Di giovedì 30 marzo 2023) Napoli-Milan di Champions League non sono state ancora venduti i biglietti per le curve superiori ed i distinti superiori. È stata una giornata ricca di ansia per i tifosi del Napoli, concentrati tra smartphone, radio tv e passaparola per capire quando, dove e come poter comprare i biglietti del Napoli per la sfida con il Milan in Champions League. Un match storico a cui nessuno vuole mancare. Sono arrivati tifosi anche da Catania, giusto per far capire la grande attesa che si vive per questa partita. Ad oggi c’è il tutto esaurito. Napoli-Milan: tutto esaurito nella prima fase di vendita.Biglietti Napoli-Milan: quando comprare curve e distinti superiori Dopo le 48 ore ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023)di Champions League non sono state ancora venduti i biglietti per lesuperiori ed isuperiori. È stata una giornata ricca di ansia per i tifosi del, concentrati tra smartphone, radio tv e passaparola per capire quando, dove e come poter comprare i biglietti delper la sfida con ilin Champions League. Un match storico a cui nessuno vuole mancare. Sono arrivati tifosi anche da Catania, giusto per far capire la grande attesa che si vive per questa partita. Ad oggi c’è il tutto esaurito.: tutto esaurito nella prima fase di vendita.Biglietti: quando compraresuperiori Dopo le 48 ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : La verità è che a noi manca un dirigente come @Tebasjavier che guida la Liga di Spagna fottendosene di Real e Barça… - ZZiliani : Dicevo: la vera vittima della scandalo #Prisma non è la #Juventus che s'è costruita il patibolo con le proprie mani… - ZZiliani : A fronte di questo impegno, ho avvertito l'esigenza di sentirmi il più possibile 'in sicurezza'. Chi mi può aiutare… - Sara20036194 : Giaele a fine radio ha fatto un appello a tutti quelli che l'hanno mandata in finale per farla vincere. Ma lo sa ch… - MaridaPistono : @ultimenotizie Ma che la smettesse….sto guerrafondaio. Non ha ancora capito che farà la fine di Gheddafi, Saddam, B… -