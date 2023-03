Addio a Rudy Ruzza | scomparso per una malattia lo storico bassista della band torinese degli Statuto

(Di giovedì 30 marzo 2023)Ruzzi causa morte. “Nella notte è venuto a mancare. Non abbiamo parole, solo dolore” con queste poche parole ‘Gli‘ hanno annunciato la morte diRuzzi,piemontese che il 1° maggio avrebbe festeggiato i quarant’anni di carriera musicale. Primi rappresentantimusica ska in italiano, stavano preparando il ... TAG24.

E pochi minuti dopo l'immagine del profilo ha reso omaggio a, concentrando una foto di gruppo ... che hanno dovuto direal batterista e fondatore Luca Bergia . Il tam tam sui social si è ...E' stato proprio il gruppo, come riporta Quotidiano Piemontese, ad annunciare la morte di Ruzza con una manciata di parole sulla loro pagina Facebook: "Nella notte è venuto a mancare. Non ......al sogno di vincere il programma. Un cantante e un ballerino, così come nella prima puntata dove a salutare sono stati Megan e NDG. Questa volta è toccato a due allievi della squadra di...

Addio al bassista degli Statuto Rudy Ruzza Rockol.it

E’ morto questa notte Rudy Ruzza. Il bassista faceva parte della formazione torinese degli Statuto. E’ stato proprio il gruppo, come riporta Quotidiano Piemontese, ad annunciare la morte di Ruzza con ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...