Un racconto di merende | strade e gioia di vivere

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roncisvalle è la prima tappa del Cammino di Santiago. Roncisvalle è la porta della Spagna. Roncisvalle è verde, come gli alberi, come i prati, come i sogni, almeno i miei. L’ultima volta che ci sono stata (sono già passati sei anni, troppi), il sole era velato, l’aria era umida, fresca, anche se era agosto. Ma il verde era quello degli smeraldi. Abbiamo passeggiato nell’erba bagnata, ho spiegato alla mia bambina tante cose, forse non tutte precise. Le ho raccontato di battaglie e pellegrini, di santi e guerrieri. Leanche che la prossima nostra tappa sarà nel borgo di Santo Domingo de la Calzada, in Rioja: lei non lo sa ancora, ma lì mangerà il suo primo, enorme piatto di pata negra e vedrà, ridendo, un gallo e una gallina in una chiesa. Narra la leggenda che secoli fa la figlia dell’oste di questo paesetto si innamorò di un giovane pellegrino tedesco, ...