Fiorentina | Biraghi sfida il suo passato | “Dovevo essere acquistato dall’Inter ma bloccarono i conti di Zhang”

(Di mercoledì 29 marzo 2023) “Siamo reduci da sette vittorie consecutive, quindi va tutto bene. Ma resto l’esempio vivente del giocatore che viene preso di mira, qualcuno ce l’ha sempre con me”. Così Cristianosul Corriere dello Sport, a pochi giorni dallaInter e. Il laterale sinistroil suo: “Sarà una gara speciale, specie in uno stadio dove sono cresciuto da tifoso e da giocatore. Poi in campo non ci penserò: sarà mio compito far vincere la”. “Rimpianti per come è andata in nerazzurro? No,ma a causa del Covid furono bloccati iin Cina die il club decise di prendere a zero Kolarov e Darmian. Sono tornato a Firenze con ancora più fame”, ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina, #Biraghi sfida il suo passato: “Dovevo essere acquistato dall’Inter ma con il covid bloccarono i conti… - EuropaCalcio : #Fiorentina , #Biraghi si sfoga: “qualcuno ce l’ha sempre con me” #europacalcio - mariogiuffredi_ : Cristiano Biraghi: “È palese che il parafulmine della Fiorentina sia io, ma va bene. Voglio vincere un trofeo e chi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Biraghi: 'Spero di chiudere la carriera con i Viola' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Biraghi: 'Spero di chiudere la carriera con i Viola' -

Commenta per primo Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, oggi alla, Cristiano, ha parlato del buon momento con i viola e dei suoi trascorsi in nerazzurro. 'Ora con sette vittorie di fila va bene tutto. Ma resto l'esempio vivente del giocatore che ...3 Il terzino e capitano dellaCristianoha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport . Queste sono le sue dichiarazioni: 'Io miglior uomo cross in A Sono contento perché per me parlano i numeri, non le ...si sfoga - Cristiano, capitano della, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni de ' Il Corriere Dello Sport ', nella quale si è di fatto sfogato ...

Parola di Cristiano Biraghi, che però ora a Firenze si gode un momento di ... E sabato sfiderà il suo passato in Inter-Fiorentina al Meazza: «Gara speciale Non può non esserlo. Specie in quello ...Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Spot: "Sto vivendo questa fase della carriera in modo sereno, concentrato sugli obiettivi che ...