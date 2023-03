D’Ambrosio: “Dopo la vittoria contro il Napoli eravamo convinti di riuscirci! Non posso tornare a casa” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Amico dei bambini un esempio per loro, questo il nome dell’evento benefico tenutosi a Milano. Tra i vari ospiti presenti anche Danilo D’Ambrosio, difensore dell’Inter che tra i tanti temi ha parlato anche del Napoli di Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni: Il commento sullo Scudetto “Il sorteggio di Champions non è stato malvagio, sappiamo che sarà una sfida difficile ma qui all’Inter anche un pareggio viene considerato come una sconfitta. Napoli? Parlano i numeri, quest’anno gli azzurri hanno perso solo due partite. Quando li abbiamo battuti abbiamo pensato di essere una squadra forte, cosa che pensiamo anche oggi. Il problema è che non siamo riusciti ad essere continui restando così attaccati vicino al Napoli. Quando indossi la maglia dell’Inter provi ad arrivare il più in alto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Amico dei bambini un esempio per loro, questo il nome dell’evento benefico tenutosi a Milano. Tra i vari ospiti presenti anche Danilo, difensore dell’Inter che tra i tanti temi ha parlato anche deldi Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni: Il commento sullo Scudetto “Il sorteggio di Champions non è stato malvagio, sappiamo che sarà una sfida difficile ma qui all’Inter anche un pareggio viene considerato come una sconfitta.? Parlano i numeri, quest’anno gli azzurri hanno perso solo due partite. Quando li abbiamo battuti abbiamo pensato di essere una squadra forte, cosa che pensiamo anche oggi. Il problema è che non siamo riusciti ad essere continui restando così attaccati vicino al. Quando indossi la maglia dell’Inter provi ad arrivare il più in alto ...

