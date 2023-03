AEW | Matt Jackson sarà presente agli show nonostante l’infortunio

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’AEW fa sempre scalpore, nel bene o nel male: la compagnia diville riesce a prendersi le copertine sia per la grande qualità dei suoi wrestler, sia per le vicende extra-ring che infiammano i siti internet. Molto spesso, però, bisogna anche fare i conti con gli infortuni: ne sa qualcosa uno degli EVP della compagnia,, che di recente ha riportato un brutto infortunio al bicipite che lo terrà lontano dal ring per qualche tempo. A quanto pare, il wrestler avrebbe anche rinunciato all’operazione chirurgica in modo da poter tornare a lottare in breve tempo, maquesto nonlontano dschermi. Gli aggiornamenti Secondo quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful,rimarrà sugli schermi in un ...

sostenendo che gli ex Campioni di Coppia della AEW vengono criticati senza alcun giustificato motivo, ma solo perché questi "nostalgici" odiano se stessi, hanno le proprie insicurezze e riversano ...