Abbiamo un (enorme) problema con lo smaltimento dei pannelli solari (Di mercoledì 29 marzo 2023) La potenza fotovoltaica installata in Europa e nel resto del mondo è in costante crescita. Ma c’è un problema: nella quasi totalità dei casi, i pannelli solari al momento non vengono smaltiti e riciclati in modo tale da recuperarne i componenti riutilizzabili. Una lacuna che rischia di rendere drammaticamente non sostenibile una tecnologia che, invece, dovrebbe essere un tassello chiave della transizione ecologica. In Italia nel 2022 erano attivi circa un milione e 225mila impianti fotovoltaici, il ventuno per cento in più rispetto al 2021. La metà della potenza installata si concentra nel settore industriale, seguito dal comparto residenziale, terziario e agricoltura. L’accelerata rispetto agli anni precedenti è dovuta anche al Superbonus: lo scorso anno l’agevolazione fiscale al centodieci per cento è stata infatti utilizzata nel ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 marzo 2023) La potenza fotovoltaica installata in Europa e nel resto del mondo è in costante crescita. Ma c’è un: nella quasi totalità dei casi, ial momento non vengono smaltiti e riciclati in modo tale da recuperarne i componenti riutilizzabili. Una lacuna che rischia di rendere drammaticamente non sostenibile una tecnologia che, invece, dovrebbe essere un tassello chiave della transizione ecologica. In Italia nel 2022 erano attivi circa un milione e 225mila impianti fotovoltaici, il ventuno per cento in più rispetto al 2021. La metà della potenza installata si concentra nel settore industriale, seguito dal comparto residenziale, terziario e agricoltura. L’accelerata rispetto agli anni precedenti è dovuta anche al Superbonus: lo scorso anno l’agevolazione fiscale al centodieci per cento è stata infatti utilizzata nel ...

