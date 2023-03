Quando va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? Data della finale e chi vince (Di martedì 28 marzo 2023) Quando va in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip? E’ questa la domanda più cercata in queste ore considerando la messa in onda, ormai imminente, dell’ultimo atto del reality più famoso della tv. Dopo mesi di amori, litigi, discussioni, toni accesi (a volte molto al di sopra delle righe) e le immancabili polemiche, per i concorrenti della casa più spiata d’Italia è tempo di tornare ‘alla normalità’. Prima però dobbiamo capire chi sarà ad aggiudicarsi questa edizione. finale Gf Vip 2023, la Data dell’ultima puntata E in tal senso non ci sarà da aspettare molto, appena lo spazio di una settimana. Lunedì 3 aprile 2023 il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023)va indel? E’ questa la domanda più cercata in queste ore considerando la messa in, ormai imminente, dell’ultimo atto del reality più famosotv. Dopo mesi di amori, litigi, discussioni, toni accesi (a volte molto al di sopra delle righe) e le immancabili polemiche, per i concorrenticasa più spiata d’Italia è tempo di tornare ‘alla normalità’. Prima però dobbiamo capire chi sarà ad aggiudicarsi questa edizione.Gf2023, ladelE in tal senso non ci sarà da aspettare molto, appena lo spazio di una settimana. Lunedì 3 aprile 2023 il ...

