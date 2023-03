Muore Gianni Minà, lo storico giornalista amico di Diego si spegne all’età di 84 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Gianni Minà è morto. Ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità. Questo il messaggio pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale dello storico giornalista e conduttore televisivo, famoso anche per la lunghissima intervista a Diego Armando Maradona. Gianni Minà: la carriera Nella sua lunghissima carriera ha collaborato con quotidiani e settimanali sia italiani che stranieri, realizzando centinaia di reportage per la Rai. Minà ha ideato e ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 marzo 2023)è morto. Ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Prof. Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità. Questo il messaggio pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale delloe conduttore televisivo, famoso anche per la lunghissima intervista aArmando Maradona.: la carriera Nella sua lunghissima carriera ha collaborato con quotidiani e settimanali sia italiani che stranieri, realizzando centinaia di reportage per la Rai.ha ideato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Muore Gianni Minà, lo storico giornalista amico di Diego si spegne all’età di 84 anni - MARIGLIANO : - justmenickeee : Maria dovrebbe intervenire e dire che ciò che dicono Tina e Gianni è troppo. Posso essere super attratta, ma non vo… - de_gianni : RT @sconnesso_: Silvana De Mari : NON chiamateli MALORI improvvisi,è sinonimo di collasso/svenimento Si MUORE di MORTE IMPROVVISA non di ma… - Ivo_Serentha : 21 marzo 2020 - Muore il giornalista Gianni Mura -