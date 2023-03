Mkhitaryan l’uomo di Inzaghi. Con la Fiorentina il suo inizio – Sky (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter si avvicina al periodo più duro ed importante della stagione, protagonista sarà sicuramente uno dei fidati di Simone Inzaghi: Henrikh Mkhitaryan. Matteo Barzaghi racconta la stagione dell’armeno su Sky Sport. PERCORSO – Uno degli uomini fidati di Inzaghi, Matteo Barzaghi racconta Mkhitaryan e commenta gli allenamenti dell’Inter: «All’andata con la Fiorentina ci fu il segnale, il primo squillo in cui l’Inter scoprì di avere in casa un giocatore unico: Henrikh Mkhitaryan. Nelle prime nove di campionato solo 162 minuti, zero presenze da titolare in Serie A poi l’assist con il Sassuolo per Dzeko e tutto cambia. Da allora diciassette dal primo minuto in diciotto partite, per Inzaghi l’armeno è insostituibile: garantisce qualità, tecnica e personalità. Nella ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter si avvicina al periodo più duro ed importante della stagione, protagonista sarà sicuramente uno dei fidati di Simone: Henrikh. Matteo Barzaghi racconta la stagione dell’armeno su Sky Sport. PERCORSO – Uno degli uomini fidati di, Matteo Barzaghi raccontae commenta gli allenamenti dell’Inter: «All’andata con laci fu il segnale, il primo squillo in cui l’Inter scoprì di avere in casa un giocatore unico: Henrikh. Nelle prime nove di campionato solo 162 minuti, zero presenze da titolare in Serie A poi l’assist con il Sassuolo per Dzeko e tutto cambia. Da allora diciassette dal primo minuto in diciotto partite, perl’armeno è insostituibile: garantisce qualità, tecnica e personalità. Nella ...

