Ambra Angiolini e la bulimia: “E’ come avere un tumore all’anima” (Di lunedì 27 marzo 2023) Ambra Angiolini si racconta in una lunga intervista a “Sette”, il settimanale del “Corriere della Sera”. Oggi l’ex teen idol nata a “Non è la Rai” è un’affermata attrice di cinema e teatro. Sino a fine aprile è in tournée con “Il nodo” che racconta il bullismo. “Mi tormentava il fatto di essere famosa senza sapere perché” “A teatro io mi sento normale – confessa – lì quello che sono non è un problema, e anche questo ha molto a che fare col giudizio e il bullismo. Ho iniziato senza capirci niente. Volevo ballare: i miei lavoravano tanto, la danza era un modo per non stare in strada. Quando il successo è esploso mi tormentava il fatto di essere famosa senza sapere perché. Non ero la più brava, né la più bella: non mi sentivo speciale. Desideravo un mestiere, qualcosa che avesse a che fare con una scelta mia. Sembravo incazzata con ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 27 marzo 2023)si racconta in una lunga intervista a “Sette”, il settimanale del “Corriere della Sera”. Oggi l’ex teen idol nata a “Non è la Rai” è un’affermata attrice di cinema e teatro. Sino a fine aprile è in tournée con “Il nodo” che racconta il bullismo. “Mi tormentava il fatto di essere famosa senza sapere perché” “A teatro io mi sento normale – confessa – lì quello che sono non è un problema, e anche questo ha molto a che fare col giudizio e il bullismo. Ho iniziato senza capirci niente. Volevo ballare: i miei lavoravano tanto, la danza era un modo per non stare in strada. Quando il successo è esploso mi tormentava il fatto di essere famosa senza sapere perché. Non ero la più brava, né la più bella: non mi sentivo speciale. Desideravo un mestiere, qualcosa che avesse a che fare con una scelta mia. Sembravo incazzata con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Heraldoverona : Al Teatro Nuovo torna #AmbraAngiolini ne “Il Nodo” Tratta dal dramma di Johnna Adams, arriva a #Verona la trasposiz… - RadioDueLaghi : In un’intervista, Ambra Angiolini parla della bulimia, una lotta impari e difficile, ma che ha dimostrato di poter… - RadioVoceVicina : Carlentini, The Knot by Johnna Adams: Ambra Angiolini at Turi Ferro - RadioVoceVicina : Carlentini, IL Nodo di Johnna Adam: Ambra Angiolini al Turi Ferro - neverEndtrue : @LoftusRoa2 Che mi sono perso. Che c'entra Ambra Angiolini adesso? -