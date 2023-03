Moto2, Pedro Acosta pone il sigillo a Portimao. 3° Tony Arbolino (Di domenica 26 marzo 2023) Missione compiuta per Pedro Acosta. Il pilota spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha vinto, come da pronostico, il primo round del Mondiale 2023 di Moto2. Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, l’iberico ha saputo fare la differenza, in termini di costanza di rendimento, e preceduto il connazionale Aron Canet (Pons Wegow Los40) di 1.358 e Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) di 4.460. Una bella prestazione di Arbolino, che ha pagato una partenza non eccezionale, perché sul piano della velocità è stato convincente. Un buon segnale dal momento che la pista lusitana non è tra le preferite del centauro lombardo e la conquista di un podio, nel primo atto, è un buon segnale in ottica campionato. A completare la top-10 troviamo il ceco Filip Salac (Team Gresini) a 7.110, che ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Missione compiuta per. Il pilota spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha vinto, come da pronostico, il primo round del Mondiale 2023 di. Sul tracciato di, in Portogallo, l’iberico ha saputo fare la differenza, in termini di costanza di rendimento, e preceduto il connazionale Aron Canet (Pons Wegow Los40) di 1.358 e(Elf Marc VDS Racing Team) di 4.460. Una bella prestazione di, che ha pagato una partenza non eccezionale, perché sul piano della velocità è stato convincente. Un buon segnale dal momento che la pista lusitana non è tra le preferite del centauro lombardo e la conquista di un podio, nel primo atto, è un buon segnale in ottica campionato. A completare la top-10 troviamo il ceco Filip Salac (Team Gresini) a 7.110, che ...

