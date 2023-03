Scherma | Coppa del Mondo spada | Valerio Cuomo si ferma ad un passo dal podio A Buenos Aires vince Alexandre Bardenet

(Di sabato 25 marzo 2023) In archivio il torneo individuale dimaschile di, valido per ladeldi2022/23. Nella capitale argentina la vittoria è andata al francese, in grado di battere in finale il cinese Lan Minghao e centrando così la seconda vittoria in carriera indel. In chiave Italia il miglior è stato, eliminato ai quarti di finale e dunque ad undalle posizioni da. Il napoletano aveva iniziato molto bene sbarazzandosi prima del cinese Yu Lefan per 15-10 e poi del francese Aymerick Gally con il punteggio di 15-11. Arrivato agli ottavi di finale ha dovuto lottare per battere il ...

