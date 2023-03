Nel Pd sono già ai coltelli. Tra veleni dem Schlein e Bonaccini verso la rottura (Di sabato 25 marzo 2023) La trattativa tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini andrà avanti (almeno) fino a lunedì. I due continuano a invocare l'unità ma l'accordo sui nomi dei futuri capigruppo Pd di Camera e Senato e sui componenti della segreteria ancora non c'è. La leader dem è determinata a portare avanti le candidature di Chiara Braga per Montecitorio e Francesco Boccia per Palazzo Madama e, nonostante gli "avvisi" che arrivano dal fronte Bonacciniano e il "rischio conta" materializzato da alcuni falchi, le geometrie variabili dem le consegnano numeri incoraggianti. Come riporta LaPresse, la giornata di sabato ha segnato il passo di lato di un ampio gruppo di parlamentari, ex lettiani e non, oggi "neo Ulivisti", che decide di scendere dalle barricate. Chi ha in mano il pallottoliere dei gruppi dem conta una ventina tra deputati e senatori. Tra loro ci ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) La trattativa tra Ellye Stefanoandrà avanti (almeno) fino a lunedì. I due continuano a invocare l'unità ma l'accordo sui nomi dei futuri capigruppo Pd di Camera e Senato e sui componenti della segreteria ancora non c'è. La leader dem è determinata a portare avanti le candidature di Chiara Braga per Montecitorio e Francesco Boccia per Palazzo Madama e, nonostante gli "avvisi" che arrivano dal fronteano e il "rischio conta" materializzato da alcuni falchi, le geometrie variabili dem le consegnano numeri incoraggianti. Come riporta LaPresse, la giornata di sabato ha segnato il passo di lato di un ampio gruppo di parlamentari, ex lettiani e non, oggi "neo Ulivisti", che decide di scendere dalle barricate. Chi ha in mano il pallottoliere dei gruppi dem conta una ventina tra deputati e senatori. Tra loro ci ...

