Morata torna in Serie A | ma è ' giallo' sulla destinazione

(Di sabato 25 marzo 2023) Calciomercato, '' Juventus - Milan perStando a 'La Gazzetta dello Sport', il centravanti sarebbe in cima alla lista del Milan in vista del calciomercato estivo. Per 'Tuttosport', invece, ...

Alvaropuò tornare in Serie A, ma è 'giallo' sulla destinazione. Tutti gli aggiornamenti sullo spagnoloAlvaronuovamente a far parlare di sé per un possibile ritorno in Serie A, per quella che diventerebbe la sua terza avventura in Italia dopo le prime due con la maglia della Juventus. ...La formazione di Solbakken non ha centrato la qualificazione in Qatar ein campo dopo quattro ... A guidare l'offensiva spagnola ci saranno invececon Oyarzabal e Nico Williams. Che siano ...Calciomercato,in Serie A: l'ammissioneAlvaroè un calciatore che farebbe comodo a diverse squadre del nostro campionato. L'ex b potrebbe essere il profilo ideale per il Milan del ...

si è tornati a parlare molto di calciomercato. Perché la prossima stagione non è poi molto lontana e bisogna pianificarla in ogni minimo dettaglio. I bianconeri dovrebbero cambiare diverse pedine.(Parma Live) Con l'estate che si avvicina il futuro di Alvaro Morata torna in bilico e l'attaccante ex Juve ora all'Atletico Madrid ne ha parlato a RTVE: "Ascolterò le volontà del mister e della ...