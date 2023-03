Mark Zuckerberg papà per la terza volta | è nata Aurelia

(Di sabato 25 marzo 2023) La famiglia die di Priscilla Chan è diventata ora più grande grazie all’arrivo della lorofiglia, che hanno deciso di chiamare. A dare l’annuncio è stato lo stesso imprenditore, che non poteva che usare lo strumento scelto da molti utenti, le piattaforme social del Gruppo Meta, di cui è proprietario: Facebook e Instagram. “Benvenuta al mondo,Chan. Sei una piccola benedizione”, ha scritto a corredo del post, in cui è possibile vedere la neocon entrambi i genitori. I due si sono sposati nel 2012, ma il loro primo incontro risale addirittura a vent’anni fa, nel 2003. Tutto è avvenuto in modo casuale, come se il destino avesse giocato per loro: entrambi si trovavano a una festa organizzata da una confraternita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Benvenuta al mondo Aurelia'. E' nata la terza figlia di Mark Zuckerberg [di Valentina Lupia] - FQMagazineit : Nata Aurelia, la terza figlia di Mark Zuckerberg e Priscilla Chan: “Sei una piccola benedizione” - occhio_notizie : Mark Zuckerberg è di nuovo papà: è nata la terza figlia, ecco le prime foto condivise sui social. 'Sei una piccola… - Profilo3Marco : RT @repubblica: 'Benvenuta al mondo Aurelia'. E' nata la terza figlia di Mark Zuckerberg [di Valentina Lupia] - gmolaschi : Aurelia è il nome scelto da Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook e patron di Meta, e la moglie Priscilla Chan per… -

e la moglie Priscilla Chan sono diventati di nuovo genitori, di una bambina, Aurelia. L'annuncio è arrivato sui social: "Benvenuta al mondo, sei una piccola benedizione", ha scritto ...

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan sono diventati genitori per la terza volta. Dopo Maxima (7 anni) e August (5 anni), è nata Aurelia, la loro terzogenita. È stata la stessa coppia a dare l'annuncio del ...