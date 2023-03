Lukaku e la tripletta col Belgio: «Serata perfetta! Ibrahimovic? Chapeau» (Di sabato 25 marzo 2023) Lukaku è l’uomo di Serata, dopo la tripletta in Svezia-Belgio 0-3 nelle qualificazioni Europei (vedi articolo). Nel post partita, l’attaccante dell’Inter oltre a celebrare la prestazione sua e di squadra ha commentato il ritorno in campo con la nazionale di Ibrahimovic. TRIONFO IN NAZIONALE – Romelu Lukaku stasera in Svezia-Belgio ha fatto più gol di tutto il 2023 con l’Inter (vedi articolo). L’attaccante commenta i novanta minuti di Solna: «Una gara dura, se devo essere onesto, non facile. La Svezia ci ha reso diversi momenti difficili della partita, ma siamo riusciti a uscire dal pressing e siamo stati efficienti per segnare tre gol. Siamo stati migliori, abbiamo avuto le nostre occasioni e segnato nel momento giusto. Era la prima volta che giocavamo con questo ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023)è l’uomo di, dopo lain Svezia-0-3 nelle qualificazioni Europei (vedi articolo). Nel post partita, l’attaccante dell’Inter oltre a celebrare la prestazione sua e di squadra ha commentato il ritorno in campo con la nazionale di. TRIONFO IN NAZIONALE – Romelustasera in Svezia-ha fatto più gol di tutto il 2023 con l’Inter (vedi articolo). L’attaccante commenta i novanta minuti di Solna: «Una gara dura, se devo essere onesto, non facile. La Svezia ci ha reso diversi momenti difficili della partita, ma siamo riusciti a uscire dal pressing e siamo stati efficienti per segnare tre gol. Siamo stati migliori, abbiamo avuto le nostre occasioni e segnato nel momento giusto. Era la prima volta che giocavamo con questo ...

