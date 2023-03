Mara Venier criticata | la replica su Instagram non passa inosservata

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 marzo 2023)è la zia d’Italia: una icona della televisione, una conduttrice che è sempre stata dedita al lavoro, tanto che fin troppo spesso si è discusso di un suo addio a Domenica In per trascorrere più tempo con il marito Nicola Carraro. Ospite anche a Benedetta Primavera, one woman show di Loretta Goggi in onda su Rai 1 nella puntata del 24 marzo 2023, laè stataproprio su, per la sua “presenza fissa” in televisione. Lanon si è fatta attendere., le critiche su: laConduttrice storica e fissa di Domenica In, contenitore televisivo della domenica pomeriggio che ormai ha reso a sua immagine e somiglianza,...