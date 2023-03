Lukaku non si ferma. Arriva la doppietta con il Belgio, l’Inter spera (Di venerdì 24 marzo 2023) Romelu Lukaku non accenna a fermarsi con la maglia del Belgio. La numero 10 e la sua storia non gli danno problemi, l’attaccante dell’Inter segna una doppietta contro la Svezia e torna a gioire. FINALMENTE – Romelu Lukaku non si ferma più. Il Belgio corre contro la Svezia nella partita di qualificazione agli Europei, l’attaccante dell’Inter è il protagonista assoluto con una doppietta. Il secondo gol lo ha segnato al minuto 49 in area piccola, spingendo la palla perfetta di Dodi Lukebakio in rete. Simone Inzaghi può sorridere, il giocatore sembra essere tornato in nazionale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Romelunon accenna arsi con la maglia del. La numero 10 e la sua storia non gli danno problemi, l’attaccante delsegna unacontro la Svezia e torna a gioire. FINALMENTE – Romelunon sipiù. Ilcorre contro la Svezia nella partita di qualificazione agli Europei, l’attaccante delè il protagonista assoluto con una. Il secondo gol lo ha segnato al minuto 49 in area piccola, spingendo la palla perfetta di Dodi Lukebakio in rete. Simone Inzaghi può sorridere, il giocatore sembra essere tornato in nazionale. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

