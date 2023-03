Faking It | Pino Rinaldi cerca ‘Bugie o Verità’ nei casi di cronaca Si parte dal delitto di Avetrana

(Di giovedì 23 marzo 2023)It (Us Warner Bros. Discovery) Non sempre la persona che abbiamo davanti dice la verità: a volte è solo grazie al linguaggio del corpo e al tono della voce che riusciamo a conoscere veramente qualcuno. È costruitando dalle informazioni che emergono dallo studio del comportamento umano, la serie di true crime di Nove “It – Bugie o Verità?”, condotta dal giornalista e storico inviato di Chi l’ha visto?: da giovedì 23 marzo alle 21:25 (quattro episodi da 70 minuti). Al fianco dici saranno la profiler Margherita Carlini (psicoterapeuta e criminologa forense), il listener Felix B. Lecce (esperto in comunicazione forense) e il watcher Diego Ingrassia (esperto in analisi emotivo-comportamentale). I tre esperti insieme esamineranno quattro ...

Stasera su Nove alle 21:25 torna con nuovi episodi Faking It - Bugie O Verità, la serie di true crime condotta dal giornalista Pino Rinaldi, storico inviato di Chi l'ha visto.

È costruita partendo dalle informazioni che emergono dallo studio del comportamento umano, la serie di true crime di Nove “Faking It – Bugie o Verità”, condotta dal giornalista e storico inviato di ...Stasera 23 marzo su Nove Pino Rinaldi presenta i nuovi casi di Faking It - Bugie O Verità, la serie True Crime in onda alle 21:25.