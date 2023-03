Benedetta Primavera | tre regine dello spettacolo ospiti di Loretta Goggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VigilanzaT : Dopo il debutto flop di 7 giorni fa, i costosissimi 'mascheroni' Milly Carlucci sfidano nuovamente Amici di Maria D… - andreadcosmo : #LorettaGoggi a #BenedettaPrimavera canta 'Fai Rumore' di #Diodato, portando il suo sentimento personale per la per… - 24Trends_Italia : 9. Benedetta Primavera Loretta Goggi - 10mille+ 10. Sofia Coppola - 10mille+ 11. Carlos Alcaraz - 10mille+ 12. Luka… - maria_paola63 : RT @____thisisme__: - capo1096 : @Nicola6140 @Stefano08841543 2481mila si arrotonda a 2500mila. avresti potuto arrotondare a 2400 se benedetta prima… -

Marco Zonetti per Dagospia felicissima sera all inclusive 8 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 24 marzo 2023 vedono, in prima serata, la terza puntata dicondotto da Loretta Goggi con Luca e Paolo perdere ulteriore terreno finendo al 15.8% ...Loretta Goggi meritava da tempo un varietà tutto suo. Poliedrica, elegante e preparata, l'imitatrice ha conquistato passo dopo passo '', un one - woman show dal sapore vintage. Il programma, però, non ha convinto né i telespettatori né i giornalisti. Secondo i dati degli ascolti, i più bocciano la trasmissione Rai.

Loretta Goggi meritava da tempo un varietà tutto suo. Poliedrica, elegante e preparata, l’imitatrice ha conquistato passo dopo passo “Benedetta primavera”, un one-woman show dal sapore vintage. Il ...Sono stati 2 milioni 481 mila, pari al 15,8 di share, i telespettatori che ieri, venerdì 24 marzo, hanno apprezzato “Benedetta Primavera”, il nuovo show condotto da Loretta Goggi, in prima serata su ...