Quanto guadagna Dua Lipa? È una delle cantanti più pagate (Di mercoledì 22 marzo 2023) Quanto guadagna Dua Lipa? La nota star di New Rules si è posizionata nella lista delle cantanti più pagate del 2023. People With Money ha stilato la classifica rivelando il fatturato stimato e vi anticipiamo che è a 6 zeri! Parliamo, infatti, di guadagni milionari per la cantante amatissima in tutto il mondo. Dunque, negli anni non ha solo scalato le classifiche mondiali nel panorama musicale, ma anche quella delle star più pagate in tutto il mondo. Vediamo dunque perché Dua Lipa è nella lista delle cantanti che guadagnano di più. Dua Lipa Quanto guadagna: musica, investimenti e collaborazioni Leggi anche: ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di mercoledì 22 marzo 2023)Dua? La nota star di New Rules si è posizionata nella listapiùdel 2023. People With Money ha stilato la classifica rivelando il fatturato stimato e vi anticipiamo che è a 6 zeri! Parliamo, infatti, di guadagni milionari per la cantante amatissima in tutto il mondo. Dunque, negli anni non ha solo scalato le classifiche mondiali nel panorama musicale, ma anche quellastar piùin tutto il mondo. Vediamo dunque perché Duaè nella listacheno di più. Dua: musica, investimenti e collaborazioni Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vespaarancione : @Zaz11Zazza Basti vedere come si scannano per tifare squadre di calcio ,in cui ogni singolo giocatore in un anno gu… - infoitcultura : Piero Chiambretti: età, carriera, amori e quanto guadagna - FantuzziF : Quanto si guadagna a studiare le zanzare durante il covid? - sportli26181512 : #Altrenotizie Quanto guadagna Retegui: lo stipendio dell’attaccante convocato con l’Italia: Quanto guadagna Retegui… - sportli26181512 : #Altrenotizie Quanto guadagna Gnonto: lo stipendio dell’esterno italiano del Leeds: Quanto guadagna Gnonto – L’Ital… -